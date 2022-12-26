Министерство иностранных дел Украины призвало исключить Россию из Организации Объединённых Наций.
"Украина призывает государства-члены ООН возобновить применение Устава ООН в вопросах легитимности пребывания Российской Федерации в ООН, лишить РФ статуса постоянного члена Совбеза ООН и исключить страну из ООН в целом", — отмечается в заявлении украинского МИД.
Министерство объясняет необходимость реализации своей инициативы тем, что Россия якобы незаконно заняла место постоянного члена Совбеза ООН, обойдя процедуры, установленные уставом организации. В МИД сообщили, что членство в ООН получают лишь миролюбивые страны, а РФ якобы нарушила принцип "миролюбивости" и использует право вето для продвижения своих геополитических интересов.
В конце ноября Верховная рада зарегистрировала проект постановления, в котором предлагается признать Россию "государством-спонсором терроризма" и выгнать её из ООН.
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