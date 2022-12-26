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МИД Украины призвало исключить Россию из ООН

Мир

Министерство иностранных дел Украины призвало исключить Россию из Организации Объединённых Наций.

МИД Украины призвало исключить Россию из ООН

"Украина призывает государства-члены ООН возобновить применение Устава ООН в вопросах легитимности пребывания Российской Федерации в ООН, лишить РФ статуса постоянного члена Совбеза ООН и исключить страну из ООН в целом", — отмечается в заявлении украинского МИД.

Министерство объясняет необходимость реализации своей инициативы тем, что Россия якобы незаконно заняла место постоянного члена Совбеза ООН, обойдя процедуры, установленные уставом организации. В МИД сообщили, что членство в ООН получают лишь миролюбивые страны, а РФ якобы нарушила принцип "миролюбивости" и использует право вето для продвижения своих геополитических интересов.

В конце ноября Верховная рада зарегистрировала проект постановления, в котором предлагается признать Россию "государством-спонсором терроризма" и выгнать её из ООН.

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Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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