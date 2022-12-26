В Совете Федерации оценили назначение сексолога послом Украины в Болгарии: "Характеризует государственность"

Российский сенатор Сергей Цеков прокомментировал назначение сексолога Олеси Илащук украинским послом в Болгарии.

"Это очень характеризует украинскую государственность", — отметил член Совета Федерации, передаёт NEWS.ru.

По мнению собеседника издания, власти Украины не занимаются дипломатией. Как заявил Цеков, единственным условием, при котором человек может стать представителем Киева, является русофобия.

Вместе с этим сенатор сказал, что Болгария выбрала антироссийский курс. Член СФ напомнил, что эта страна поставляет ВСУ оружие.

Ранее сообщалось, что лидер Украины Владимир Зеленский назначил послом страны в Болгарии сексолога без образования.