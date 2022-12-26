Российский сенатор Сергей Цеков прокомментировал назначение сексолога Олеси Илащук украинским послом в Болгарии.
"Это очень характеризует украинскую государственность", — отметил член Совета Федерации, передаёт NEWS.ru.
По мнению собеседника издания, власти Украины не занимаются дипломатией. Как заявил Цеков, единственным условием, при котором человек может стать представителем Киева, является русофобия.
Вместе с этим сенатор сказал, что Болгария выбрала антироссийский курс. Член СФ напомнил, что эта страна поставляет ВСУ оружие.
Ранее сообщалось, что лидер Украины Владимир Зеленский назначил послом страны в Болгарии сексолога без образования.
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