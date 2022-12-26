В преддверие 2023 года Россия получила сразу три хорошие новости: из Азии, Белоруссии и Евросоюза, сообщили китайские аналитики в статье для издание Baijiahao.
Весь 2022 год мировая общественность следила за российской спецоперацией на Украине, которая переросла в противостояние с Западом. В конце этого богатого на события года Россия получила сразу три хорошие новости.
Российские и китайские военные начали крупные военно-морские учения в Восточно-Китайском море. Манёвры должны укрепить военное сотрудничество между Москвой и Пекином.
"Совместные учения… отражают то, что РФ не одинока в своей борьбе с западной гегемонией", — отмечается в материале.
Визит президента РФ Владимира Путина в Минск, где он провёл встречу с белорусским лидером Александром Лукашенко, показал, что Белоруссия является верным союзником России.
Европейцы всё больше преисполняются протестным настроением, поскольку недовольны тем, что их страны тратят большие деньги на Украину и поддерживают политику санкций против РФ. Жители ЕС хотят, чтобы Брюссель решал проблемы внутри альянса и урезал финансирование Киева.
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