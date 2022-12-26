WSJ: главные факторы зимней военной кампании на Украине — погода и "статус" Бахмута

Критически важные сведения о том, смогут ли российские войска существенно продвинуться на Украине, дадут следующие несколько месяцев. На траекторию боевых действий в зимнюю военную кампанию будут оказывать влияние ряд важных факторов, считает обозреватель американской газеты The Wall Street Journal Стивен Фидлер.

Погоду журналист поставил на первое место в списке. Пока на Украине продолжается "сезон грязи" и гусеничные машины с трудом передвигаются, за исключением дорог с твёрдым покрытием, отметил он.

Вторым важным фактором эксперт считает "статус Бахмута (Артёмовска)". По его мнению, если этот город возьмут российские военные, то боевой дух бойцов ВСУ ослабнет.

И ещё один фактор — это продолжение поддержки Украины со стороны США и ЕС, полагает автор статьи.

Сейчас вероятные направления контратак ВСУ очевидны для российского командования, что является преимуществом РФ, заключил Фидлер.