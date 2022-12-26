Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Житель Глазова перечислил пенсию на производство ЗРК "Тор"
Музыкальный критик Кретова объяснила феномен SHAMANа на отечественной сцене
Медведев стал первым замом Путина в военно-промышленной комиссии России
Baijiahao: Россия получила хорошие новости из Азии, Белоруссии и ЕС
Детский омбудсмен: отец намерен забрать едва не проданного в Екатеринбурге сына
Американский правозащитник заявил о прекращении существования Украины
Токаев: роль русского языка в странах СНГ не подлежит сомнению
EADaily: главы Армении и Азербайджана уклоняются от встречи с Путиным
Дочь Эдиты Пьехи Броневицкая заявила о доходах артистов в СССР

WSJ: главные факторы зимней военной кампании на Украине — погода и "статус" Бахмута

Мир

Критически важные сведения о том, смогут ли российские войска существенно продвинуться на Украине, дадут следующие несколько месяцев. На траекторию боевых действий в зимнюю военную кампанию будут оказывать влияние ряд важных факторов, считает обозреватель американской газеты The Wall Street Journal Стивен Фидлер.

WSJ: главные факторы зимней военной кампании на Украине — погода и "статус" Бахмута

Погоду журналист поставил на первое место в списке. Пока на Украине продолжается "сезон грязи" и гусеничные машины с трудом передвигаются, за исключением дорог с твёрдым покрытием, отметил он.

Вторым важным фактором эксперт считает "статус Бахмута (Артёмовска)". По его мнению, если этот город возьмут российские военные, то боевой дух бойцов ВСУ ослабнет.

И ещё один фактор — это продолжение поддержки Украины со стороны США и ЕС, полагает автор статьи.

Сейчас вероятные направления контратак ВСУ очевидны для российского командования, что является преимуществом РФ, заключил Фидлер.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
ВС РФ применили огонь зажигательными боеприпасами против ВСУ в Марьинке под Донецком

ВСУ попали под "огненный дождь" в Марьинке.

ВС РФ применили огонь зажигательными боеприпасами против ВСУ в Марьинке под Донецком
В России создан радар, способный видеть сверхмалые дроны ВСУ в зоне СВО на Украине
В России создан радар, способный видеть сверхмалые дроны ВСУ в зоне СВО на Украине
Путин дал понять, как будет выглядеть территориально Украина
Военный эксперт Кнутов: Россия допустила стратегическую ошибку в спецоперации
Олег Сотников: русские парни идут в атаку без раздумий Анжела Якубовская Знак зодиака 26 декабря: знаменитые Козероги Соломон Соловьев Одно слово Сталина создало Великую Польшу Сергей Лебедев
В России военные изобретатели предложили применить в СВО межконтинентальные ракеты "Сатана"
Хатылев: ударивший по аэродрому в Энгельсе дрон не был запущен с территории Украины
ВВС Польши перебросили все истребители МиГ-29 к границе Калининградской области
ВВС Польши перебросили все истребители МиГ-29 к границе Калининградской области
Последние материалы
Пентагон интересует гибернация барибалов
Друзьями святых были лев, кит и даже муха
Детский омбудсмен: отец намерен забрать едва не проданного в Екатеринбурге сына
Американский правозащитник заявил о прекращении существования Украины
Токаев: роль русского языка в странах СНГ не подлежит сомнению
EADaily: главы Армении и Азербайджана уклоняются от встречи с Путиным
Дочь Эдиты Пьехи Броневицкая заявила о доходах артистов в СССР
Смольный потратил 2022 год на подготовку к провалу снегоуборочной реформы
Вымогатели сообщили о ложном минировании ТЦ в Нижнем Новгороде ради крупной суммы денег
Путин признал разногласия в СНГ и указал на готовность сотрудничать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников