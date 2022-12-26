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Американский правозащитник заявил о прекращении существования Украины

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США сделали из Украины пушечное мясо для достижения личных геополитических целей, поэтому украинское государство фактически перестало существовать, заявил американский правозащитник Аджаму Барака.

Американский правозащитник заявил о прекращении существования Украины

"Мы не можем продолжать притворяться, что нечто, называемое украинской нацией или государством с независимостью и суверенитетом, действительно существует", — сообщил Барака в соцсетях.

Он подчеркнул, что Украина перестала развиваться, как самостоятельное государство ещё в феврале 2014 года, и за последние восемь лет стала пушечным мясом в руках США, которые используют Киев в своих геополитических интересах.

Ранее замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов заявил в беседе с Pravda. Ru, что страны коллективного Запада ведут прокси-войну против России руками украинских солдат, используя их в качестве пушечного мяса.

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Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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