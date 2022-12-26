Американский правозащитник заявил о прекращении существования Украины

США сделали из Украины пушечное мясо для достижения личных геополитических целей, поэтому украинское государство фактически перестало существовать, заявил американский правозащитник Аджаму Барака.

"Мы не можем продолжать притворяться, что нечто, называемое украинской нацией или государством с независимостью и суверенитетом, действительно существует", — сообщил Барака в соцсетях.

Он подчеркнул, что Украина перестала развиваться, как самостоятельное государство ещё в феврале 2014 года, и за последние восемь лет стала пушечным мясом в руках США, которые используют Киев в своих геополитических интересах.

Ранее замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов заявил в беседе с Pravda. Ru, что страны коллективного Запада ведут прокси-войну против России руками украинских солдат, используя их в качестве пушечного мяса.