Токаев: роль русского языка в странах СНГ не подлежит сомнению

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о высокой роли русского языка в Содружестве независимых государств.

"Непреходящее значение имеет общее культурно-гуманитарное сотрудничество и (…) укрепление языкового пространства в СНГ. Здесь роль русского языка, естественно, не может подвергаться какому-либо сомнению", — сказал он на неформальной встрече глав государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге.

Президент Казахстана уверен, что присвоение Санкт-Петербургу официального статуса культурной столицы Содружества в 2023 году послужит на благо укреплению культурных связей между странами СНГ, сообщает РИА "Новости".

"Символично, что в наступающем 2023 году в Содружестве будет отмечаться год русского языка. Практическое развитие получит инициатива Казахстана по созданию под эгидой СНГ международной организации по поддержке русского языка", — сказал Токаев.

Накануне неформального саммита глав государств СНГ министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди сказал, что его страна продолжает сохранять тесную экономическую связь с Россией. По его словам, Казахстан отказался присоединяться к западным санкционным пакетам в отношении Москвы.

Казахстан придерживается принципа, что он не будет использоваться различными компаниями для обхода санкций, сообщил министр.