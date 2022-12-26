EADaily: главы Армении и Азербайджана уклоняются от встречи с Путиным

Руководители Армении и Азербайджана избегают встреч с Владимиром Путиным на фоне протеста азербайджанских "экологов", сообщает EADaily.

Лачинский коридор третью неделю перекрыт протестующими.

На прошлой неделе представители Армении не приехали в Москву на планировавшуюся встречу министров иностранных дел трëх стран. Свой отказ явиться они оправдали напряжённой ситуацией в Нагорном Карабахе.

Ранее ведущий научный сотрудник центра арабских и исламских исследований Борис Долгов назвал неправомерной критику Пашиняна в адрес российских миротворцев.

Миротворцы РФ вынуждены выслушивать наглые донесения от азербайджанских "экологов", Армянские союзники обрушивают на Россию публичную критику.

"Силовые действия с их стороны для разгона "экологического" пикета в Лачинском коридоре исключены. Однако недопущение разрастания кризиса, риск чего остаëтся, исключительно призывами и просьбами разойтись не приносит плоды", — сообщает публицист Вячеслав Михайлов.

Журналист считает, что миссия наведения порядка вновь выпала на Владимира Путина, который готов провести двусторонние встречи с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым в Санкт-Петербурге.

"Можно предположить, что он напомнит азербайджанскому президенту и армянскому премьеру взятое ими в конце октября обязательство воздерживаться от применения силы или угрозы еë применения", — гласит текст публикации.