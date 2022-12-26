Руководители Армении и Азербайджана избегают встреч с Владимиром Путиным на фоне протеста азербайджанских "экологов", сообщает EADaily.
Лачинский коридор третью неделю перекрыт протестующими.
На прошлой неделе представители Армении не приехали в Москву на планировавшуюся встречу министров иностранных дел трëх стран. Свой отказ явиться они оправдали напряжённой ситуацией в Нагорном Карабахе.
Ранее ведущий научный сотрудник центра арабских и исламских исследований Борис Долгов назвал неправомерной критику Пашиняна в адрес российских миротворцев.
Миротворцы РФ вынуждены выслушивать наглые донесения от азербайджанских "экологов", Армянские союзники обрушивают на Россию публичную критику.
"Силовые действия с их стороны для разгона "экологического" пикета в Лачинском коридоре исключены. Однако недопущение разрастания кризиса, риск чего остаëтся, исключительно призывами и просьбами разойтись не приносит плоды", — сообщает публицист Вячеслав Михайлов.
Журналист считает, что миссия наведения порядка вновь выпала на Владимира Путина, который готов провести двусторонние встречи с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым в Санкт-Петербурге.
"Можно предположить, что он напомнит азербайджанскому президенту и армянскому премьеру взятое ими в конце октября обязательство воздерживаться от применения силы или угрозы еë применения", — гласит текст публикации.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ попали под "огненный дождь" в Марьинке.