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На Украине обещают "искать и карать" за празднование НГ по московскому времени

Мир » Бывший СССР » Украина

На Украине и в Прибалтике будут искать и наказывать тех, кто отмечает Новый год по московскому времени. Об этом сообщают депутаты Латвии и участники чата "Координація коли (бахнет)".

На Украине обещают "искать и карать" за празднование НГ по московскому времени

Также украинские беженцы грозятся "карать" тех, кто будет отмечать праздник "по Москве" в Польше и Германии — пишут в чатах украинцев, уехавших от боевых действий в ЕС.

"Все те, кто в Латвии будут запускать салюты в "русский Новый год", понесут наказание", — официально предупредил жителей Латвии представитель партии "Консервативные" Марцис Кулис.

По словам депутата, те, кто "посмеет запустить салют, публично открыть шампанское, крикнуть "Ура!" — враг Латвии", — сообщают "Аргументы недели" со ссылкой на Baltnews.

В свою очередь, авторы NewsFront поясняют, что правоохранительные органы вычислят "нарушителя" по камерам или благодаря доносительству соседей.

В свою очередь, украинцы в вышеозначенном чате призывают друг друга "приглядываться к соседям и звонить в СБУ", если кто-то посмеет отметить праздник по московскому времени даже в домах, не говоря про салюты на улице или громкие поздравления "в полночь по (времени) столице РФ". Они рассчитывают, что таким гражданам будет вменена статья УК Украины "Измена Родине".

В чатах беженцев покинувшие Украину граждане обещают, что "если увидят кто по-москальски будет отмечать, будем бить и карать", "надо ходить патрулём и сдавать полиции", а также вспоминают лозунг "москаляку на гиляку (нож)" и намекают на его реализацию.

"До СВО здесь, в Крыму, 10% пускали салюты и орали в городах "Ура! С НГ!" по времени Киева. И… ничего. В смысле, им ничего плохого не было, народ смеялся над таким", — делится с Pravda.Ru жительница Ялты и активный пользователь соцсетей Людмила Петрова.

"Если эта информация соответствует действительности, то это самое глупое, что мог сделать режим Зеленского, чтобы испортить и без того подмоченное разрушенной инфраструктурой настроения украинцев", — рассказал Pravda.Ru известный политолог Андрей Гусий.

"Но фактически — у местных правоохранительных органов не хватит ресурсов, чтобы контролировать каждый двор, а значит, — вся надежда на соседей-доносчиков. И даже если их не будет, мысль о возможном таком варианте поселит в обществе паранойю в адрес знакомых или жильцов дома, лестничной площадки", — добавил журналист.

"Скажем так, психологически это сильно ударит по населению, добавит ещё больше страхов и опасений", — считает он.

"Если попытка исключить русскую культуру уже стала смотреться обыденно, то исключение целого часового пояса — что-то новое", — иронизирует эксперт.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что на Украине, фактически, запретили Деда Мороза, заменив его Святым Николаем. Также Pravda.Ru цитировала мнения экспертов о том, что он не поможет, и "украинцев ждёт зима в городах, "вмёрзших во тьму".

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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