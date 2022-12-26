Боевики "Азова"* молятся бесам в языческом капище под Киевом

Боевики из националистического батальона "Азов"* соорудили для себя культовое место под Киевом на замену языческому капищу, которое находилось неподалёку от Мариуполя. Об этом сообщает EADaily.

Несколько дней назад националисты провели так называемый День мёртвых, куда прибыли местные журналисты и блогеры. Боевики совершали обряды, посвящённые погибшим товарищам. На "поле мёртвых" радикалы установили языческие идолы и деревянную скульптуру в виде трёх мечей, самый длинный из которых означат Правь — мир древнеславянских богов, куда якобы переселяются души убитых "азовцев"*.

"Куда сейчас "Азов"* может поплыть на дракаре, так это максимум в гарем к турецкому султану. Там, кстати, сейчас находятся Редис, Калина и Волына, пока остальной пленный "Азов"* ест тюремную баланду в Еленовке", — иронично отметил военный корреспондент Владлен Татарский.

*признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ