В Южной Корее выявлен первый случай заражения "пожирающим мозг" паразитом

В Южной Корее врачи диагностировали у пациента первый случай заражения амёбой вида Неглерия Фоулера, которая "пожирает мозг" человека.

"KDCA впервые подтвердила заражение Неглерия Фоулера у скончавшегося (пациента — ред.) с менингитом головного мозга, вернувшегося недавно из-за границы", — отмечает Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).

По данным агентства, 10 декабря мужчина прилетел в Южную Корею после четырёхмесячного пребывания в Таиланде. 21 декабря он обратился в больницу в связи с ухудшением самочувствия. Врачи выявили у него лихорадку, дисфункцию речи и другие симптомы.

После проведения тестов выяснилось, что пациент заражён амёбой Неглерия Фоулера. Это первый подобный случай в Южной Корее. KDCA сообщило, что паразит мог попасть в организм мужчины через загрязнённую воду. Амёба вызвала инфекцию головного мозга. Поскольку заболевания было выявлено поздно, то мужчину не удалось спасти.