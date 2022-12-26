Лукашенко верит, что наступающий 2023 год принесёт счастье и удачу

По мнению белорусского лидера Александра Лукашенко, новый 2023 год будет лучше уходящего, и принесёт с собой удачу и счастье. Об этом президент Белоруссии заявил, приехав на неформальный саммит СНГ.

Лукашенко призвал всех не переживать по поводу наступающего года, и быть оптимистами.

"Отвечая на вопрос, каким будет 2023 год, президент сказал: "Самым счастливым, самым удачным. Не переживайте, будет нормально", — цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Неформальный саммит Содружества Независимых Государств был созван по предложению лидера РФ Владимира Путина, проходит встреча в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге.