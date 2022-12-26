Cотрудник Федеральной разведывательной службы Германии Карстен Л., которого задержали по подозрению в работе на Кремль, мог передавать России секретные данные о ситуации на Украине, сообщают немецкие телерадиокомпании NDR и WDR.
"Карстен Л., по всей видимости, передавал России секретные оценки ситуации на Украине. В силовых кругах также говорят, что они проводят расследование в связи с подозрением, что офицера могли шантажировать", — утверждают NDR и WDR.
По данным немецких СМИ, у задержанного разведчика был доступ к результатам прослушки спецслужб Германии и других дружественных стран.
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