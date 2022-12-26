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FT: Запад должен задуматься о мирном решении конфликта на Украине

Мир

После назначения командующим войсками ВС РФ Сергея Суровикина ситуация на фронте изменилась. ВСУ несут крупные потери, поэтому Запад должен задуматься о мирном урегулировании конфликта. Об этом пишет Financial Times.

FT: Запад должен задуматься о мирном решении конфликта на Украине

Суровикин усилил армию России мобилизованными военными, организовал вывод войск из Херсона. ВС РФ укрепляют оборону, что снижает шансы Украины на победу в зимнем наступлении, в ходе которого планируется перерезать сухопутный коридор, проложенный вдоль побережья Азовского моря и соединивший Россию с Крымом.

"У украинских войск, определённо, есть собственные проблемы. У них очень большие потери, многие солдаты слабо обучены, некоторые части и подразделения крайне измотаны и нуждаются в оружии и боеприпасах", — написал один из советников.

ВС РФ продолжают наносить ракетные удары по территории Украины, уничтожая её инфраструктуру. Кроме того, с наступлением зимы Владимир Путин пригрозил сокращением поставок газа в Европу. Это должно подтолкнуть Запад к мирному решению конфликта.

"Похоже, сигнал Путина таков: стрельба будет продолжаться, а я буду вести этот конфликт, сколько захочу", — пишет один из аналитиков Галеотти. — Такая политическая стратегия имеет целью отдалить Украину от Запада. Как будет идти конфликт — это зависит не только от военной техники".

Эксперты отметили, что даже после истощения сил сторонами Путин продолжит спецоперацию другими средствами.

"Характер современных конфликтов меняется, но вместе с ним меняется и характер мира, — сказал Галеотти. — И Запад должен задуматься об этом".

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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