Украинские войска понесли колоссальные потери в ходе противостояния с Россией. Теперь командование ВСУ бросает на передовую 15-летних подростков и недееспособных граждан. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
"Украинцы понесли ужасающие потери. 35 тысяч пропали без вести, более 100 тысяч погибли. Начинаешь складывать эти цифры и получается 150 тысяч военных. Они буквально выскребают остатки", — заявил офицер на своём YouTube-канале.
Макгрегор оценил высокую подготовку российских солдат и их мастерство в ведении боевых действий.
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