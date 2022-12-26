Полковник Макгрегор: ВСУ мобилизуют 15-летних подростков из-за потери 150 тысяч солдат

Украинские войска понесли колоссальные потери в ходе противостояния с Россией. Теперь командование ВСУ бросает на передовую 15-летних подростков и недееспособных граждан. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

"Украинцы понесли ужасающие потери. 35 тысяч пропали без вести, более 100 тысяч погибли. Начинаешь складывать эти цифры и получается 150 тысяч военных. Они буквально выскребают остатки", — заявил офицер на своём YouTube-канале.

Макгрегор оценил высокую подготовку российских солдат и их мастерство в ведении боевых действий.