Приехав из Вашингтона, президент Украины Владимир Зеленский передал начальнику Главного разведывательного управления Минобороны (ГУР МО) Кириллу Буданову распоряжение. Об этом сообщил экс-депутат Рады Илья Кива со ссылкой на источник в Киеве.
По его словам, украинским спецслужбам поставлена задача по заброске малых диверсионных групп на территорию России. Их целью являются теракты в праздничные дни для дестабилизации обстановки в стране.
Политик отметил, что как раз одна из таких групп была уничтожена сегодня в приграничных районах Брянской области.
Также готовятся провокации на белорусской границе со стороны ВСУ, заявил Кива.
Всё это делается только с одной целью — обострения военного конфликта, так как Западу и Зеленскому нужна кровопролитная война, заключил он.
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