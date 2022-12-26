Кива: Зеленский поручил Буданову организацию терактов в России на Новый год

Приехав из Вашингтона, президент Украины Владимир Зеленский передал начальнику Главного разведывательного управления Минобороны (ГУР МО) Кириллу Буданову распоряжение. Об этом сообщил экс-депутат Рады Илья Кива со ссылкой на источник в Киеве.

По его словам, украинским спецслужбам поставлена задача по заброске малых диверсионных групп на территорию России. Их целью являются теракты в праздничные дни для дестабилизации обстановки в стране.

Политик отметил, что как раз одна из таких групп была уничтожена сегодня в приграничных районах Брянской области.

Также готовятся провокации на белорусской границе со стороны ВСУ, заявил Кива.

Всё это делается только с одной целью — обострения военного конфликта, так как Западу и Зеленскому нужна кровопролитная война, заключил он.