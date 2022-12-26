В Сети появилось фото американской версии обложки журнала The Week с "лицами года"

В Сети появилось фото американской версии обложки журнала The Week с "лицами года". Она существенно отличается от обложки для британской аудитории, как набором действующих лиц, так и их положением в кадре.

Так, на обложке британского журнала Владимир Зеленский сидит за столом в объятиях Бориса Джонсона, в то время как по левую руку от него находится нынешний премьер Британии Риши Сунак, не проявляющий внимания к украинскому лидеру.

На американской обложке Зеленский — центральная фигура, он держит в руке фонарь, который освещает присутствующих в кадре.

Кроме того, на "британской" обложке президент РФ Владимир Путин за окном пинает снеговика с украинским шарфом. А на "американской" Путин присутствует лишь на листовке, приклеенной к дереву.

Глава КНР Си Цзиньпин на обеих обложках в костюме химзащиты. Но если на "британской" обложке он сидит сложа руки и наблюдает за другими участниками стола, то на "американской" — озадаченно рассматривает упавшую российскую ракету.

Примечательно и то, что Лиз Трасс с подгоревшим печеньем присутствует лишь на "британской" обложке, тогда как на обложке американской версии журнала её не стали размещать вовсе.