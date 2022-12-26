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NYT: украинские шпионы сорвали "грандиозный" план Путина в Херсоне

Мир

Американская газета New York Times опубликовала большой материал про украинских "партизан" в Херсоне под заголовком "Как гражданские шпионы сорвали грандиозный план Путина по созданию единого украинского города". В тексте много фамилий и фотографий с деталями.

NYT: украинские шпионы сорвали "грандиозный" план Путина в Херсоне

В статье рассказывается о том, как эти "партизаны" передавали вооружённым силам Украины (ВСУ) данные о передвижении российских войск. Но, самое главное — описывается то, как они убивали русских солдат.

Комментируя материал NYT, журналист Сергей Мардан заметил в своём Telegram-канале, что Российские спецслужбы должны всех этих "партизан" либо вывести в Симферополь, где судить и отправить в "Чёрный дельфин" на пожизненное, либо уничтожить.

По его мнению, Херсон стал образцом того, как "не надо было делать". Однако сейчас важно извлечь из этого уроки, чтобы без колебаний применять силу.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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