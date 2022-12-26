Американская газета New York Times опубликовала большой материал про украинских "партизан" в Херсоне под заголовком "Как гражданские шпионы сорвали грандиозный план Путина по созданию единого украинского города". В тексте много фамилий и фотографий с деталями.
В статье рассказывается о том, как эти "партизаны" передавали вооружённым силам Украины (ВСУ) данные о передвижении российских войск. Но, самое главное — описывается то, как они убивали русских солдат.
Комментируя материал NYT, журналист Сергей Мардан заметил в своём Telegram-канале, что Российские спецслужбы должны всех этих "партизан" либо вывести в Симферополь, где судить и отправить в "Чёрный дельфин" на пожизненное, либо уничтожить.
По его мнению, Херсон стал образцом того, как "не надо было делать". Однако сейчас важно извлечь из этого уроки, чтобы без колебаний применять силу.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ попали под "огненный дождь" в Марьинке.