Бывший оппозиционный депутат Верховной Рады Украины Илья Кива заявил, что глава российского государства Владимир Путин избран Богом для сохранения мира во всём мире.
"Это же и есть тот Армагеддон, или Судный день, о котором написано в Библии. А Путин -богоизбранный человек, взявший на себя крест сохранить наш мир, сохранить человеческую мораль и человеческий облик людей", — приводит его слова "Аргументы и факты".
По словам политика, именно Россия и её лидер являются светлой стороной, которая обязана одержать победу.
"Мы и есть та светлая сторона, которая сегодня должна победить, потому что от этого зависит будущее всех народов, всего человечества", — заключил он.
Ранее Кива заявил о подготовке боевиками "Азова"* прорыва малыми группами на территорию Белоруссии.
* националистический батальон "Азов" признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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