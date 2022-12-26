Кива назвал Путина богоизбранным человеком, который спасёт мир от Армагеддона

Бывший оппозиционный депутат Верховной Рады Украины Илья Кива заявил, что глава российского государства Владимир Путин избран Богом для сохранения мира во всём мире.

"Это же и есть тот Армагеддон, или Судный день, о котором написано в Библии. А Путин -богоизбранный человек, взявший на себя крест сохранить наш мир, сохранить человеческую мораль и человеческий облик людей", — приводит его слова "Аргументы и факты".

По словам политика, именно Россия и её лидер являются светлой стороной, которая обязана одержать победу.

"Мы и есть та светлая сторона, которая сегодня должна победить, потому что от этого зависит будущее всех народов, всего человечества", — заключил он.

Ранее Кива заявил о подготовке боевиками "Азова"* прорыва малыми группами на территорию Белоруссии.

* националистический батальон "Азов" признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.