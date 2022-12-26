Политолог Форманчук: обещание Киева захватить Крым силой сродни самоубийству

По словам председателя общественной палаты Крыма Александра Форманчука, заявление Киева о намерении осуществить захват полуострова силовым способом похоже на самоубийство.

Форманчук назвал подобные обещания "бредом больного воображения". Политолог напомнил, что если Киев решится на любой акт агрессии в отношении Крыма, украинское государство просто в тот самый момент прекратит своё существование.

"Это бред больного воображения. Именно такие как Буданов и привели Украину к той трагедии, которую она сегодня переживает. Поэтому если и дальше будут звучать такие заявления, за которыми могут последовать конкретные действия, то Буданову не надо забывать, что акт агрессии против Крыма равносилен самоубийству, поэтому если хотят попробовать, пусть. Тогда это будет означать ускорение краха украинского государства", — сказал Форманчук в разговоре с РИА Новости.

Ранее глава главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил о намерении Киева "вернуть Крым" и при помощи оружия, и посредством дипломатии. Буданов пообещал, что ВСУ окажутся на территории полуострова с оружием в руках.