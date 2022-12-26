Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Хазин: Россия перешла к позиции "ужасный конец"
Чегринец призвал всеми средствами поражения пресекать попытки ВСУ захватить Крым
Глава МВД РФ потребовал ужесточить контроль за мигрантами
Певец Жуков заявил, что перестал общаться с коллегой Потехиным из-за усталости
Кива назвал Путина богоизбранным человеком, который спасёт мир от Армагеддона
Подоляк: русских из Крыма выгоним в нищую Россию, которая идёт не в ногу с цивилизацией
Дандыкин допустил усиление ударов ВСУ по России с разных направлений к Новому году
Крупнов: Казахстан пытается пройти между струйками дождя, отказываясь помогать РФ обходить санкции
Кадыров заявил, что ВС РФ "перещёлкают" ЗРК "Patriot" США и уничтожат любого, кто направит оружие в сторону России

Политолог Форманчук: обещание Киева захватить Крым силой сродни самоубийству

Мир

По словам председателя общественной палаты Крыма Александра Форманчука, заявление Киева о намерении осуществить захват полуострова силовым способом похоже на самоубийство.

Политолог Форманчук: обещание Киева захватить Крым силой сродни самоубийству

Форманчук назвал подобные обещания "бредом больного воображения". Политолог напомнил, что если Киев решится на любой акт агрессии в отношении Крыма, украинское государство просто в тот самый момент прекратит своё существование.

"Это бред больного воображения. Именно такие как Буданов и привели Украину к той трагедии, которую она сегодня переживает. Поэтому если и дальше будут звучать такие заявления, за которыми могут последовать конкретные действия, то Буданову не надо забывать, что акт агрессии против Крыма равносилен самоубийству, поэтому если хотят попробовать, пусть. Тогда это будет означать ускорение краха украинского государства", — сказал Форманчук в разговоре с РИА Новости.

Ранее глава главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил о намерении Киева "вернуть Крым" и при помощи оружия, и посредством дипломатии. Буданов пообещал, что ВСУ окажутся на территории полуострова с оружием в руках.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
ВС РФ применили огонь зажигательными боеприпасами против ВСУ в Марьинке под Донецком

ВСУ попали под "огненный дождь" в Марьинке.

ВС РФ применили огонь зажигательными боеприпасами против ВСУ в Марьинке под Донецком
Путин дал понять, как будет выглядеть территориально Украина
Путин дал понять, как будет выглядеть территориально Украина
В России создан радар, способный видеть сверхмалые дроны ВСУ в зоне СВО на Украине
Военный эксперт Кнутов: Россия допустила стратегическую ошибку в спецоперации
Знак зодиака 26 декабря: знаменитые Козероги Соломон Соловьев Одно слово Сталина создало Великую Польшу Сергей Лебедев Елена Санаева: "Мы, Санаевы, народ талантливый" Анжела Якубовская
В России военные изобретатели предложили применить в СВО межконтинентальные ракеты "Сатана"
ВВС Польши перебросили все истребители МиГ-29 к границе Калининградской области
Генерал Гурулёв заявил о способе формирования новых дивизий и бригад войск ВС РФ
Генерал Гурулёв заявил о способе формирования новых дивизий и бригад войск ВС РФ
Последние материалы
Политолог Форманчук: обещание Киева захватить Крым силой сродни самоубийству
МК: добравшаяся до РФ жительница Артёмовска заявила о происходящем "аде" в городе из-за ожесточённых боёв
Полковник Литовкин назвал удар ВСУ по аэродрому в Энгельсе 26 декабря предновогодней тренировкой
Глава украинской военной разведки рассказал о службе Арестовича в этом ведомстве
"Одноклассники" добавили новые заповедники и парки на интерактивную карту соцсети
Сивков призвал ВС РФ к жёсткому ответу после атаки ВСУ на аэродром в Энгельсе
Песков заверил, что России и США сейчас не до поздравлений с Новым годом
Полковник Гареев: ВС РФ готовятся к обороне из-за предстоящего наступления ВСУ на Крым
Политолог Дудчак о заявлениях Киева насчёт "возвращения Крыма": поговорили и ладно, все привыкли
С катастрофическим мышлением можно бороться простыми методами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников