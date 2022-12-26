Крупнов: Казахстан пытается пройти между струйками дождя, отказываясь помогать РФ обходить санкции

Казахстан, безусловно, не хочет, чтобы его затронули санкции Запада. Об этом сообщил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, комментируя в интервью Pravda.Ru заявление казахстанского МИД о нежелании помогать России в обходе ограничительных мер.

Как пояснил эксперт, через республику продолжает идти серьёзный импорт товаров независимо от высказываний министров.

"Это заявление надо рассматривать как понятную попытку Казахстана пройти между струйками дождя", — сказал специалист.

При этом он отметил, что считает важным максимально уйти от двойных и тройных правил в отношениях между Россией и Казахстаном.

"Сегодня для Казахстана настал момент фундаментального самоопределения. Если всё будет идти в логике независимости, то и дальше Москва и СССР будут рассматриваться как имперская структура, которая якобы всё время подавляла Казахстан. В случае таких "ноток", к сожалению, у Казахстана не получится полномасштабно строить себя как современное государство", — считает Крупнов.

Эксперт добавил, что каналы параллельного импорта продолжают существовать, в том числе благодаря Казахстану. Однако Минфину США, который выступает организатором санкций, лучше не знать об этом, заключил собеседник издания.

Ранее глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что республика не будет помогать Москве обходить ограничительные меры Запада. При этом дипломат подчеркнул: страна отказывается присоединяться к санкционной политике, так как сохраняет партнёрские отношения с РФ.