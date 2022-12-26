Песков заверил, что России и США сейчас не до поздравлений с Новым годом

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, отношения России и США на настоящий момент настолько далеки от дружественных, что руководству этих стран сейчас совсем не до новогодних поздравлений.

"Сейчас нет. Сейчас мы настолько глубоко зашли во взаимной недружественности, что, наверное, не до поздравлений", — сказал Песков журналистам.

Таким образом представитель Кремля отреагировал на вопрос журналистов о возможности поздравления Джо Байдена с Новым годом со стороны его российского коллеги Владимира Путина.

При этом Песков воздержался от ответа на вопрос, все ли недружественные страны, так же, как и США, не получат новогодние поздравления от РФ.