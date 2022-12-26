Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Политолог Форманчук: обещание Киева захватить Крым силой сродни самоубийству
Добравшаяся до РФ жительница Артёмовска заявила о происходящем "аде" в городе из-за ожесточённых боёв
Полковник Литовкин назвал удар ВСУ по аэродрому в Энгельсе 26 декабря предновогодней тренировкой
Глава украинской военной разведки рассказал о службе Арестовича в этом ведомстве
"Одноклассники" добавили новые заповедники и парки на интерактивную карту соцсети
Сивков призвал ВС РФ к жёсткому ответу после нападение ВСУ на аэродром в Энгельсе
Песков заверил, что России и США сейчас не до поздравлений с Новым годом
Полковник Гареев: ВС РФ готовятся к обороне из-за предстоящего наступления ВСУ на Крым
Рожин проинформировал о наиболее выигрышной стратегии для ВС РФ в СВО на Украине

Политолог Дудчак о заявлениях Киева насчёт "возвращения Крыма": поговорили и ладно, все привыкли

Мир

Политолог Александр Дудчак скептически отнёсся к обещаниям главы офиса украинского президента Андрея Ермака "победить Россию" и "вернуть" Крым в 2023 году.

Политолог Дудчак о заявлениях Киева насчёт "возвращения Крыма": поговорили и ладно, все привыкли

По словам эксперта, у украинских должностных лиц принято постоянно давать несбыточные обещания, хотя на деле это ни на что не влияет.

"Работа у них такая, что ж тут поделать. На самом деле никто об этом и не вспомнит. Поговорили и ладно. Необходимо вселять надежду и уверенность в население в том, что их армия непобедима", — сказал Дудчак в разговоре с RT.

Политолог обратил внимание, что в Крыму за несколько лет уже научились воспринимать такого рода заявления спокойно, и относиться к ним как к шуму прибоя, хоть он временами бывает и навязчивым.

"Шум прибоя тоже бывает навязчивым, но люди привыкают… Сколько всего было сказано с 2014 года, сколько всего сделано. И блэкауты устраивали, и воду отключали, и блокады вводили. Так что крымчане привыкли к подобным заявлениям и вряд ли воспринимают их всерьёз", — добавил Дудчак.

Ранее Ермак в разговоре с журналистами The Guardian пообещал, что Киев "одержит победу над РФ" и "вернёт Крым" в 2023 году.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
ВС РФ применили огонь зажигательными боеприпасами против ВСУ в Марьинке под Донецком

ВСУ попали под "огненный дождь" в Марьинке.

ВС РФ применили огонь зажигательными боеприпасами против ВСУ в Марьинке под Донецком
Путин дал понять, как будет выглядеть территориально Украина
Путин дал понять, как будет выглядеть территориально Украина
Военный эксперт Кнутов: Россия допустила стратегическую ошибку в спецоперации
В России создан радар, способный видеть сверхмалые дроны ВСУ в зоне СВО на Украине
Знак зодиака 26 декабря: знаменитые Козероги Соломон Соловьев Одно слово Сталина создало Великую Польшу Сергей Лебедев Елена Санаева: "Мы, Санаевы, народ талантливый" Анжела Якубовская
В России военные изобретатели предложили применить в СВО межконтинентальные ракеты "Сатана"
ВВС Польши перебросили все истребители МиГ-29 к границе Калининградской области
Newsweek: Зеленский намекнул на мрачную судьбу Киева в рождественском обращении
Newsweek: Зеленский намекнул на мрачную судьбу Киева в рождественском обращении
Последние материалы
МИД Ирана осудил Киев за обвинения в свой адрес
Сталинский режим довёл людей до каннибализма
Генерал Соболев не исключил атаку дронов ВСУ на Россию в Новый год
Сбежавший из России Анатолий Белый заявил, что от него отвернулись российские друзья
В ЛНР погиб офицер Советской армии, воевавший в Анголе
Буданов заявил, что у ВС РФ заканчиваются ракеты, которыми наносятся удары по энергетике Украины
Читатели The Telegraph высмеяли коктейль в честь Зеленского: "Смесь лицемерия и показухи"
Главный терапевт Пермского края: переедание за новогодним столом несёт угрозу здоровью
Косачёв: стремление Украины в НАТО создаёт угрозу военного нападения альянса на РФ
В кабинете начальника разведки Украины нашли карту с "украинскими" Белгородом и Курском
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]ravda.ru

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников