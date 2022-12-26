Политолог Дудчак о заявлениях Киева насчёт "возвращения Крыма": поговорили и ладно, все привыкли

Политолог Александр Дудчак скептически отнёсся к обещаниям главы офиса украинского президента Андрея Ермака "победить Россию" и "вернуть" Крым в 2023 году.

По словам эксперта, у украинских должностных лиц принято постоянно давать несбыточные обещания, хотя на деле это ни на что не влияет.

"Работа у них такая, что ж тут поделать. На самом деле никто об этом и не вспомнит. Поговорили и ладно. Необходимо вселять надежду и уверенность в население в том, что их армия непобедима", — сказал Дудчак в разговоре с RT.

Политолог обратил внимание, что в Крыму за несколько лет уже научились воспринимать такого рода заявления спокойно, и относиться к ним как к шуму прибоя, хоть он временами бывает и навязчивым.

"Шум прибоя тоже бывает навязчивым, но люди привыкают… Сколько всего было сказано с 2014 года, сколько всего сделано. И блэкауты устраивали, и воду отключали, и блокады вводили. Так что крымчане привыкли к подобным заявлениям и вряд ли воспринимают их всерьёз", — добавил Дудчак.

Ранее Ермак в разговоре с журналистами The Guardian пообещал, что Киев "одержит победу над РФ" и "вернёт Крым" в 2023 году.