МИД Ирана осудил Киев за обвинения в свой адрес

Иран не является участником украинского конфликта, и угрожать ему по этому поводу со стороны Киева безответственно. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.

Канаани подчеркнул, что попытки Киева обвинить в происходящем кого-либо, кроме себя, никак ему не помогут. Обвинительный тон киевского правительства в Иране назвали безответственным.

"Обвинение одних, других, Ирана не поможет Украине, ее народу и руководству. Мы отвергаем обвинения украинского руководства… Вновь подчеркиваю: мы не принимаем участия в конфликте на Украине и готовы помочь решению кризиса и установлению мира в этой стране… Мы считаем безответственной угрожающую риторику, от какого бы органа она ни исходила, и возлагаем ответственность за юридические и политические последствия таких заявлений на правительство Украины", — сказал Канаани в ходе пресс-конференции.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал санкции в отношении Ирана "неработающими", предложив перейти к более радикальным мерам — начать арестовывать "поставщиков" беспилотников и ликвидации их производства.

Ранее в МИД Ирана уже говорили, что Тегеран не передавал дроны России, а обвинения Киева в этом являются беспочвенными.