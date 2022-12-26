Читатели The Telegraph высмеяли коктейль в честь Зеленского: "Смесь лицемерия и показухи"

Коктейль, приготовленный в одном из клубов Британии в честь украинского президента Владимира Зеленского, стоит слишком дорого, несмотря на свой небольшой объём. Об этом заявили читатели британского издания The Telegraph.

По их словам, чрезмерное употребление этого алкогольного напитка способно "вызвать рвоту". В материале газеты сказано, что в состав коктейля включены украинское шампанское, водка и самогон.

"Коктейль "Зеленский" — смесь лицемерия и показухи с богатым настоем американского тоника", — написал один из комментаторов.

При этом он добавил, что "горьковато-сладкий вкус" напитка по непонятным причинам сохраняется надолго. Кроме того, пользователи назвали коктейль в честь Зеленского "большим провалом". Они призвали прекратить восхвалять официальных лиц, которые наживаются на конфликте.

Британцы также выразили надежду на завершение боевых действий в следующем году.