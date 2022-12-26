Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
МИД Ирана осудил Киев за обвинения в свой адрес
Генерал Соболев не исключил атаку дронов ВСУ на Россию в Новый год
Сбежавший из России Анатолий Белый заявил, что от него отвернулись российские друзья
В ЛНР погиб офицер Советской армии, воевавший в Анголе
В ГУР Украины Буданов не верит в способность России производить ракеты
Главный терапевт Пермского края: переедание за новогодним столом несёт угрозу здоровью
Косачёв: стремление Украины в НАТО создаёт угрозу военного нападения альянса на РФ
В кабинете начальника разведки Украины нашли карту с "украинскими" Белгородом и Курском
Военкоры WarGonzo проинформировали о деталях атаки дрона ВСУ на аэродром в Энгельсе 26 декабря

Читатели The Telegraph высмеяли коктейль в честь Зеленского: "Смесь лицемерия и показухи"

Мир

Коктейль, приготовленный в одном из клубов Британии в честь украинского президента Владимира Зеленского, стоит слишком дорого, несмотря на свой небольшой объём. Об этом заявили читатели британского издания The Telegraph.

Читатели The Telegraph высмеяли коктейль в честь Зеленского: "Смесь лицемерия и показухи"

По их словам, чрезмерное употребление этого алкогольного напитка способно "вызвать рвоту". В материале газеты сказано, что в состав коктейля включены украинское шампанское, водка и самогон.

"Коктейль "Зеленский" — смесь лицемерия и показухи с богатым настоем американского тоника", — написал один из комментаторов.

При этом он добавил, что "горьковато-сладкий вкус" напитка по непонятным причинам сохраняется надолго. Кроме того, пользователи назвали коктейль в честь Зеленского "большим провалом". Они призвали прекратить восхвалять официальных лиц, которые наживаются на конфликте.

Британцы также выразили надежду на завершение боевых действий в следующем году.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
ВС РФ применили огонь зажигательными боеприпасами против ВСУ в Марьинке под Донецком

ВСУ попали под "огненный дождь" в Марьинке.

ВС РФ применили огонь зажигательными боеприпасами против ВСУ в Марьинке под Донецком
Путин дал понять, как будет выглядеть территориально Украина
Путин дал понять, как будет выглядеть территориально Украина
Военный эксперт Кнутов: Россия допустила стратегическую ошибку в спецоперации
В России создан радар, способный видеть сверхмалые дроны ВСУ в зоне СВО на Украине
Знак зодиака 26 декабря: знаменитые Козероги Соломон Соловьев Одно слово Сталина создало Великую Польшу Сергей Лебедев Елена Санаева: "Мы, Санаевы, народ талантливый" Анжела Якубовская
В России военные изобретатели предложили применить в СВО межконтинентальные ракеты "Сатана"
ВВС Польши перебросили все истребители МиГ-29 к границе Калининградской области
Newsweek: Зеленский намекнул на мрачную судьбу Киева в рождественском обращении
Newsweek: Зеленский намекнул на мрачную судьбу Киева в рождественском обращении
Последние материалы
Yonhap: беспилотники КНДР пересекли границу Южной Кореи, слышны выстрелы
Хатылев: ударивший по аэродрому в Энгельсе дрон не был запущен с территории Украины
Почему египетские жрецы поделили сутки на 24 часа
В МО Украины заявили о комбинированном варианте возвращения Крыма под контроль Киева: "И силой, и дипломатией"
Сладков назвал атаку БПЛА на аэродром в Энгельсе "очередным щелчком по носу"
Филипоненко: ВСУ в ЛНР за сутки потеряли 50 боевиков и четыре артустановки
Зеленский отвечает России "могилизацией последней надежды"
Глава МИД Казахстана Тлеуберди: страна не будет помогать России обходить санкции Запада
Офицер Мерфи: ЦРУ и MI-6 готовят диверсии в Москве и по всей России
Тарифы ЖКУ предложили увеличивать в зависимости от доходов россиян
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников