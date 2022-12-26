Галузин: любые прогнозы по поводу завершения украинского кризиса несостоятельны

По словам замглавы МИД РФ Михаила Галузина, сейчас невозможно давать какие-либо прогнозы о сроках завершения кризиса на Украине, однако понятно, что противостояние носит длительный характер.

"Сегодня ситуация такова, что любые прогнозы относительно времени завершения украинского кризиса могут оказаться несостоятельны. Военное противостояние приняло затяжной характер", — сказал Галузин в беседе с ТАСС.

Дипломат отметил, что на Западе хотят "полной и безоговорочной победы" Украины, подразумевающую возвращение в её состав всех новых регионов РФ. Помимо этого, на Западе рассчитывают на активное участие России в восстановлении Украины, выплате ей репараций а также на "привлечении к ответственности" за происходящее руководства РФ.

"Иными словами, по логике Киева и Запада мы должны уйти с освобожденных территорий, восстановить все разрушенное, выплатить репарации, сесть в тюрьму, и только после этого украинцы соизволят вернуться к переговорам. Этот абсурд высмеял бы сам Зеленский, если бы не стал президентом, а продолжал играть в КВН", — сказал Галузин.

Замминистра подчеркнул, что на основе таких условий едва ли может состояться конструктивный российско-украинский диалог.