Офицер Мерфи: ЦРУ и MI-6 готовят диверсии в Москве и по всей России

Американцы ведут тайную войну в России, занимаясь диверсиями в тылу. Об этом заявил экс-спецназовец, журналист Джек Мерфи.

Он опубликовал расследование о том, когда и как Россию заполонили шпионы, которые причастны к авариям на российских инфраструктурных объектах.

По его словам, в кампании задействованы давние "спящие ячейки", которые разведслужба союзников активизировала, чтобы помешать эффективной СВО Москвы на Украине. Именно они ответственны за последние пожары и взрывы внутри страны.

Мерфи сослался на бывших сотрудников разведки США, двух бывших военных чиновников США и представителя США, который был проинформирован о кампании.

Последние не берутся четко сформулировать конкретные цели, но факт остается фактом — в стране за последнее время были атакованы:

железнодорожные мосты,

склады с топливом,

электростанции,

военные аэродромы.

При этом американцы напрямую не участвуют в операциях по подрывам и поджогам, но выступают координаторами и контролируют все операции, используя разведслужбы союзников. Так, например, Крымский мост взрывали с участием британских спецслужб (MI-6) — их диверсанты также участвуют в "игре".

Не так давно в Washington Post проходила информация о том, что после данных разведки о вмешательстве РФ в выборы США в 2016 году президент Барак Обама подписал документ о секретных действиях против России.

Впрочем, представитель ЦРУ Тэмми Торп категорически отвергала любую причастность ведомства к серии таинственных взрывов, которые обрушились на российскую оборонную и транспортную инфраструктуру в 2022 году.

Кроме США, в России действуют и представители европейских спецслужб.

"В Кремле отдают себе отчет, что увеличившееся количество взрывов и пожаров не случайно"

Разведки ЕС активизировали давно бездействующие сети сопротивления в своих странах, которые направили оперативников в Россию. В создании хаоса приняли участие украинская разведка и силовики, у которых есть все возможности для диверсий. И гораздо больше мотивации, чем у своих кураторов.

"За последние несколько месяцев по всей России произошло много пожаров, особенно на заводах по производству оружия и других важных объектах", — пояснила специалист по России Ольга Лотман. "В Кремле отдают себе отчет, что увеличившееся количество взрывов и пожаров не случайно", — пишут аналитики и выражают при этом опасения, что "акты диверсий могут наряду с потерями на поле боя привести к ядерной эскалации".

Впрочем, с учетом того, что конфликт затянулся на неопределенный срок, часть европейских стран отказались от поддержки операций в тылу России. Но США с Великобританией и их ключевой союзник по НАТО, осуществляющие программы диверсий, продолжили агрессию фактически внутри страны.

Проблема в том, что вероятность повышения уровня операций диверсионной кампании очень велика, и может перекинуться на Москву, резюмировали американские экс-чиновники.

Прогнозы при этом они озвучили самые негативные, что и понятно: при постоянном нагнетании уровня опасности ситуация может выйти из-под контроля очень быстро и стать непредсказуемой.