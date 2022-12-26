Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Главный терапевт Пермского края: переедание за новогодним столом несёт угрозу здоровью
Косачёв: стремление Украины в НАТО создаёт угрозу военного нападения альянса на РФ
В кабинете начальника разведки Украины нашли карту с "украинскими" Белгородом и Курском
WarGonzo привёл подробности атаки дрона ВС Украины на аэродром в Энгельсе
Галузин: любые прогнозы по поводу завершения украинского кризиса несостоятельны
Yonhap: беспилотники КНДР пересекли границу Южной Кореи, слышны выстрелы
Хатылев: ударивший по аэродрому в Энгельсе дрон не был запущен с территории Украины
В МО Украины заявили о комбинированном варианте возвращения Крыма под контроль Киева: "И силой, и дипломатией"
Сладков назвал атаку БПЛА на аэродром в Энгельсе "очередным щелчком по носу"

Офицер Мерфи: ЦРУ и MI-6 готовят диверсии в Москве и по всей России

Мир

Американцы ведут тайную войну в России, занимаясь диверсиями в тылу. Об этом заявил экс-спецназовец, журналист Джек Мерфи.

Офицер Мерфи: ЦРУ и MI-6 готовят диверсии в Москве и по всей России

Он опубликовал расследование о том, когда и как Россию заполонили шпионы, которые причастны к авариям на российских инфраструктурных объектах.

По его словам, в кампании задействованы давние "спящие ячейки", которые разведслужба союзников активизировала, чтобы помешать эффективной СВО Москвы на Украине. Именно они ответственны за последние пожары и взрывы внутри страны.

Мерфи сослался на бывших сотрудников разведки США, двух бывших военных чиновников США и представителя США, который был проинформирован о кампании.

Последние не берутся четко сформулировать конкретные цели, но факт остается фактом — в стране за последнее время были атакованы:

  • железнодорожные мосты,
  • склады с топливом,
  • электростанции,
  • военные аэродромы.

При этом американцы напрямую не участвуют в операциях по подрывам и поджогам, но выступают координаторами и контролируют все операции, используя разведслужбы союзников. Так, например, Крымский мост взрывали с участием британских спецслужб (MI-6) — их диверсанты также участвуют в "игре".

Не так давно в Washington Post проходила информация о том, что после данных разведки о вмешательстве РФ в выборы США в 2016 году президент Барак Обама подписал документ о секретных действиях против России.

Впрочем, представитель ЦРУ Тэмми Торп категорически отвергала любую причастность ведомства к серии таинственных взрывов, которые обрушились на российскую оборонную и транспортную инфраструктуру в 2022 году.

Кроме США, в России действуют и представители европейских спецслужб.

"В Кремле отдают себе отчет, что увеличившееся количество взрывов и пожаров не случайно"

Разведки ЕС активизировали давно бездействующие сети сопротивления в своих странах, которые направили оперативников в Россию. В создании хаоса приняли участие украинская разведка и силовики, у которых есть все возможности для диверсий. И гораздо больше мотивации, чем у своих кураторов.

"За последние несколько месяцев по всей России произошло много пожаров, особенно на заводах по производству оружия и других важных объектах", — пояснила специалист по России Ольга Лотман.

"В Кремле отдают себе отчет, что увеличившееся количество взрывов и пожаров не случайно", — пишут аналитики и выражают при этом опасения, что "акты диверсий могут наряду с потерями на поле боя привести к ядерной эскалации".

Впрочем, с учетом того, что конфликт затянулся на неопределенный срок, часть европейских стран отказались от поддержки операций в тылу России. Но США с Великобританией и их ключевой союзник по НАТО, осуществляющие программы диверсий, продолжили агрессию фактически внутри страны.

Проблема в том, что вероятность повышения уровня операций диверсионной кампании очень велика, и может перекинуться на Москву, резюмировали американские экс-чиновники.

Прогнозы при этом они озвучили самые негативные, что и понятно: при постоянном нагнетании уровня опасности ситуация может выйти из-под контроля очень быстро и стать непредсказуемой.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
ВС РФ применили огонь зажигательными боеприпасами против ВСУ в Марьинке под Донецком

ВСУ попали под "огненный дождь" в Марьинке.

ВС РФ применили огонь зажигательными боеприпасами против ВСУ в Марьинке под Донецком
Путин дал понять, как будет выглядеть территориально Украина
Путин дал понять, как будет выглядеть территориально Украина
Военный эксперт Кнутов: Россия допустила стратегическую ошибку в спецоперации
В России создан радар, способный видеть сверхмалые дроны ВСУ в зоне СВО на Украине
Знак зодиака 26 декабря: знаменитые Козероги Соломон Соловьев Одно слово Сталина создало Великую Польшу Сергей Лебедев Елена Санаева: "Мы, Санаевы, народ талантливый" Анжела Якубовская
В России военные изобретатели предложили применить в СВО межконтинентальные ракеты "Сатана"
ВВС Польши перебросили все истребители МиГ-29 к границе Калининградской области
Newsweek: Зеленский намекнул на мрачную судьбу Киева в рождественском обращении
Newsweek: Зеленский намекнул на мрачную судьбу Киева в рождественском обращении
Последние материалы
Yonhap: беспилотники КНДР пересекли границу Южной Кореи, слышны выстрелы
Хатылев: ударивший по аэродрому в Энгельсе дрон не был запущен с территории Украины
Почему египетские жрецы поделили сутки на 24 часа
В МО Украины заявили о комбинированном варианте возвращения Крыма под контроль Киева: "И силой, и дипломатией"
Сладков назвал атаку БПЛА на аэродром в Энгельсе "очередным щелчком по носу"
Филипоненко: ВСУ в ЛНР за сутки потеряли 50 боевиков и четыре артустановки
Зеленский отвечает России "могилизацией последней надежды"
Глава МИД Казахстана Тлеуберди: страна не будет помогать России обходить санкции Запада
Офицер Мерфи: ЦРУ и MI-6 готовят диверсии в Москве и по всей России
Тарифы ЖКУ предложили увеличивать в зависимости от доходов россиян
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников