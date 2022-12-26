Financial Times: ВСУ несут большие потери и страдают от сильной усталости

Солдаты украинской армии очень устали от ведения боевых действий. Об этом заявил западный советник по вопросам обороны на условиях анонимности. По его мнению, ВСУ несут колоссальные потери и сталкиваются с большими проблемами.

"У них высокие потери, многие из них недостаточно обучены, некоторые подразделения явно страдают от сильной усталости, и им нужно больше оружия и боеприпасов", — цитирует слова советника Financial Times.

Ранее снайпер разведки НМ ДНР ликвидировал боевика ВСУ метким выстрелом.