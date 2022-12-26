Солдаты украинской армии очень устали от ведения боевых действий. Об этом заявил западный советник по вопросам обороны на условиях анонимности. По его мнению, ВСУ несут колоссальные потери и сталкиваются с большими проблемами.
"У них высокие потери, многие из них недостаточно обучены, некоторые подразделения явно страдают от сильной усталости, и им нужно больше оружия и боеприпасов", — цитирует слова советника Financial Times.
Ранее снайпер разведки НМ ДНР ликвидировал боевика ВСУ метким выстрелом.
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