Newsweek осудил Байдена за частые ошибки в 2022 году: "Путал иранцев с украинцами, звал погибшую конгрессвумен"

Президент США Джо Байден совершал очень много ошибок в ходе своих выступлений в 2022 году. Об этом напоминает американское издание Newsweek.

По информации журнала, глава государства несколько раз называл украинцев "иранцами". Кроме того, однажды он принялся читать с телесуфлёра технические инструкции, такие как "конец цитаты" и "повторите предложение".

Журналисты также вспомнили, как американский лидер на одном из мероприятий начал звать погибшую конгрессвумен Джеки Валорски. Автор статьи подчеркнул: ещё одним ляпом стал инцидент с вице-президентом США Камалой Харрис, которую Байден счёл "великим руководителем страны".

"Позорным стало решение главы США ударить кулаком наследного принца Саудовской Аравии вместо рукопожатия", — сказано в материале.

В публикации отмечается, что на саммите АСЕАН Байден выразил благодарность за проведение встречи премьеру Колумбии, а не Камбоджи.

Ранее по соцсетям распространили видеозапись, на которой видно, как американский лидер прилюдно прощается за руку с невидимым товарищем.