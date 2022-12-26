ВС РФ отбили контратаку ВСУ по разблокированию Артёмовска с южного направления

ВС РФ отбили контратаку ВСУ по разблокированию Артёмовска (Бахмута) с южного направления.

Пытаясь взять хоть какой-то населённый пункт, украинское командование бросает в бой всё новые и новые резервы. В районе села Дылеевка, находящегося между Горловкой и Константиновкой, юго-западнее Артёмовска, ВСУ попытались провести контратаку.

После доукомплектования нескольких рот 28-й омбр ВСУ командование дало приказ идти на позиции ВС РФ в Дылеевке. Российские военные получили координаты противника и нанесли удары по их подразделениям юго-западнее Клещеевки. В итоге было потеряно треть личного состава бригады. Оставшиеся в живых вернулись на исходные позиции, однако и по ним нанесли удары.