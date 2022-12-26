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Sohu: в Китае ЗРК С-500 "Прометей" назвали самым мощным зенитно-ракетным комплексом в мире

Мир

Sohu сообщает, что в Китае ЗРК С-500 "Прометей" назвали самым мощным зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) в мире.

Sohu: в Китае ЗРК С-500 "Прометей" назвали самым мощным зенитно-ракетным комплексом в мире

Китайские обозреватели уверены, что развитие военной техники должно быть нацелено на будущее. Они отмечают, что Россия сразу после ЗРК С-400 приступила к разработке С-500. Аналитики предполагают, что Москва нацелена на развитие зенитно-ракетных систем.

"Зенитно-ракетный комплекс С-500 является новым "щитом" будущей воздушно-космической обороны Москвы и мощным ответом на космическую стратегию Вашингтона: он может не только перехватывать баллистические ракеты и другие цели, но и представляет угрозу для низкоорбитальных спутников и других космических летательных аппаратов", — пишут обозреватели Sohu.

Аналитики пишут, что РФ и США вновь вышли на передний план в новом витке глобального воздушно-космического соперничества. Китайские эксперты заявляют, что С-500 — это совершенно новый вид ЗРК, который может перехватывать сверхзвуковые крылатые ракеты, баллистические ракеты средней дальности и межконтинентальные баллистические ракеты. Также С-500 может заблокировать даже низкоорбитальные спутники и космические средства поражения на околоземной орбите. С-500 должен стать основой российской системы воздушно-космической обороны и возглавить новое поколение зенитно-ракетных комплексов, пишут авторы Sohu.

"Несмотря на все трудности, на сегодняшний день С-500 является самым мощным зенитно-ракетным комплексом в мире", — подытожили китайские аналитики.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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