Пентагон намерен поставить ВСУ комплекты JDAM: "Хитрое решение"

Вашингтон пообещал Киеву комплекты JDAM, которые преобразуют свободнопадающие бомбы в корректируемые боеприпасы. Однако украинская армия рискует столкнуться с проблемами из-за этой новинки. Об этом заявил военный обозреватель Давид Нармания в материале для РИА Новости.

JDAM ни разу не были применены в восточноевропейском климате. Более того, характер боевых действий на Украине отличается от Югославии, где бомбардировщики B-2 Spirit сбросили более 650 бомб и поразили около 90 процентов целей. Кроме этого, вооружённые конфликте в Афганистане и Ираке доказали, что американские комплекты не подходят для уничтожения движущихся объектов, отметил Нармания.

"Хитрое решение", — указал аналитик в материале.

По словам авиаэксперта Владимира Карнозова, США применяли систему, имея абсолютное превосходство в воздушном пространстве. Однако Украина не может похвастаться таким положением.

"Украинская авиация не в состоянии активно помогать войскам. Практически всё, что поднимается в воздух, сразу сбивают. Поэтому интенсивно использовать такие бомбы не смогут", — объяснил он.