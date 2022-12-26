Военкоры РФ опровергают публикации Киева о якобы взятии ВСУ Кременной и Сватово

Российские военкоры опровергают информацию Киева о якобы взятии ВСУ Кременной и Сватово.

Текущий год подходит к своему завершению, и Киеву необходимо отчитаться перед Западом, на что именно расходуются их деньги. На этом фоне в Сети стало появляться всё больше фейков о "победах" ВСУ в ходе СВО.

Недавно СМИ Незалежной стали публиковать новости о том, что Россия якобы сдаёт Сватово, а ВСУ "почти взяли Кременную". Однако российские военкоры опровергают эту информацию. Корреспонденты называют подобные сообщения "информационно-психологической операцией".

Военкоры "Русской весны" заявили, что в Сватове ночью было тихо. В Кременной идут артиллерийские бои, а вперёд продвигаются вовсе не ВСУ, а союзные силы.

Борис Рожин сообщил, что у ВСУ большие потери в районе Кременной. Более того, ни о каком продвижении украинский бойцов речи не идёт.

"Под Сватово наши войска продолжают идти в наступление. Темпы продвижения не высокие, но стабильные. Возвращаем метр за метром. Враг будет разбит, унижен и уничтожен, а Победа будет за нами", — заявил Рожин.

На канале "Старше Эдды" заявляется, что Украина лжёт о Кременной и Сватово с целью скрыть свои потери.