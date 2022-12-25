Le Figaro: Россия, Украина и Запад не готовы прекратить конфликт из-за страха поражения

Основные участники конфликта — Россия, Запад и Украина, — не могут позволить себе выйти из противостояния. Об этом заявила французский аналитик Лор Мандевиль.

Глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в США в своём любимом костюме цвета хаки и попытался изобразить из себя олицетворение мужества, отметила обозреватель. В это время президент России Владимир Путин послал серьёзный сигнал странам коллективного Запада и заявил, что Москва противостоит глобалистским планам Вашингтона на украинской территории, которая является полем боя.

Мандевиль подчеркнула, что иллюзии о переговорах следует отложить на неопределённое будущее, поскольку конфликт не закончится в ближайшее время. Ни Запад, ни Россия, ни Украина не смогут смириться с поражением и его последствиями, считает она.

"Путин делает ставку на трусость Запада и его неспособность выработать долговременную стратегию под давлением внутренних разногласий", — указала аналитик в материале для Le Figaro.