Politico: поставки Patriot Украине возможны только после обучения ВСУ

Поставки ЗРК Patriot Украине обсуждаются в американском политическом поле. Там отмечают, что передача этих установок Киеву возможна лишь в случае обучения украинских военных, пишет Politico.

По словам автора публикации, под сомнение вопрос о поставке систем ПВО США ставится из-за того, что нет возможности быстро и результативно провести обучение бойцов вооружённых сил Украины (ВСУ), а также большой по времени доставки комплексов на территорию страны.

Американские эксперты заявляют, что для обслуживания одного ЗРК Patriot требуется около 90 военнослужащих, а обучение занимает около полугода, заключает издание.