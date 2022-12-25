Поставки ЗРК Patriot Украине обсуждаются в американском политическом поле. Там отмечают, что передача этих установок Киеву возможна лишь в случае обучения украинских военных, пишет Politico.
По словам автора публикации, под сомнение вопрос о поставке систем ПВО США ставится из-за того, что нет возможности быстро и результативно провести обучение бойцов вооружённых сил Украины (ВСУ), а также большой по времени доставки комплексов на территорию страны.
Американские эксперты заявляют, что для обслуживания одного ЗРК Patriot требуется около 90 военнослужащих, а обучение занимает около полугода, заключает издание.
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