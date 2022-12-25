Подполковник ВСУ признал массовое дезертирство военных в своём подразделении

Подполковник одного из подразделений ВСУ заявил, что многие солдаты самовольно покидают свои позиции. Он полностью поддержал мнение главкома Валерия Залужного о необходимости ужесточения наказания за дезертирство на Украине и призвал судить военнослужащих после первой попытки бегства.

"У меня в подразделении числится около десятка солдат и сержантов, которые уже уходили в "самоволку". И отделались мягким наказанием. Но половина из них снова сбежала", — цитирует слова подполковника издание "Страна".

Другой военный ВСУ отметил, что боевики украинской армии не выдерживают подавляющего превосходства артиллерии ВС РФ и "ломаются" в моральном плане.