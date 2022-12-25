В Британии возмутились ультиматумом, который Байден поставил Лондону

Президент США Джо Байден заявил, что откажется посещать Великобританию, если между Лондоном и Брюсселем не будет заключено соглашение по Североирландскому протоколу.

Ранее британские власти решили в одностороннем порядке изменить договорённости, достигнутые с Евросоюзом в рамках Brexit.

Накануне английские СМИ сообщили, что глава Белого дома не собирается отказываться от "своего ирландского происхождения", а потому готов отменить свой апрельский визит на Туманный Альбион, если Лондон не изменит свою позицию по соглашению с ЕС.

"США должны заниматься своими делами. Байдену нужно помнить, кто его друзья в мире. Он — белый Обама. Считает Великобританию американской колонией", — возмутились читатели The Telegraph.

Британцы напомнили американскому лидеру, что страна покинула Евросоюз, а потому не собирается выполнять приказы Брюсселя, а тем более Вашингтона.