Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Иран не отправлял России крылатые ракеты. По его мнению, Тегеран опасается санкций, которые будут введены в случае поставок вооружения Москве.
"Убеждён, что как только Россия выпустит первые иранские ракеты, санкционное давление на Тегеран ощутимо усилится", — указал он в интервью The New York Times.
Ранее Буданов отметил, что российские войска находятся на территории Белоруссии, чтобы оттянуть дополнительные подразделения ВСУ из Донбасса.
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Группировка украинских военных, которая находится в Донбассе, будет в итоге окружена и уничтожена.