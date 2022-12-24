Глава ГУР Украины Буданов: Иран не отправлял РФ ракеты и не спешит их поставлять

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Иран не отправлял России крылатые ракеты. По его мнению, Тегеран опасается санкций, которые будут введены в случае поставок вооружения Москве.

"Убеждён, что как только Россия выпустит первые иранские ракеты, санкционное давление на Тегеран ощутимо усилится", — указал он в интервью The New York Times.

Ранее Буданов отметил, что российские войска находятся на территории Белоруссии, чтобы оттянуть дополнительные подразделения ВСУ из Донбасса.