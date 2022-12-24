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Глава ГУР Украины Буданов: Иран не отправлял РФ ракеты и не спешит их поставлять

Мир

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Иран не отправлял России крылатые ракеты. По его мнению, Тегеран опасается санкций, которые будут введены в случае поставок вооружения Москве.

"Убеждён, что как только Россия выпустит первые иранские ракеты, санкционное давление на Тегеран ощутимо усилится", — указал он в интервью The New York Times.

Ранее Буданов отметил, что российские войска находятся на территории Белоруссии, чтобы оттянуть дополнительные подразделения ВСУ из Донбасса.

 

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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