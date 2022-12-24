Генерал Маккефри: ВСУ несут огромные потери и находятся в опасности

Украинская армия понесла колоссальные потери и оказалась в уязвимой позиции. Об этом заявил американский генерал Барри Маккефри.

По его мнению, одна батарея зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, которую США намерены поставить в Киев, не сможет повлиять на ход конфликта и не изменит ситуацию в пользу ВСУ. У российских войск подавляющее превосходство в авиации и артиллерии, признал Маккефри.

"Украина несёт огромные потери и находится в великой опасности", — указал генерал в интервью MSNBC.