Украинская армия понесла колоссальные потери и оказалась в уязвимой позиции. Об этом заявил американский генерал Барри Маккефри.
По его мнению, одна батарея зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, которую США намерены поставить в Киев, не сможет повлиять на ход конфликта и не изменит ситуацию в пользу ВСУ. У российских войск подавляющее превосходство в авиации и артиллерии, признал Маккефри.
"Украина несёт огромные потери и находится в великой опасности", — указал генерал в интервью MSNBC.
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Группировка украинских военных, которая находится в Донбассе, будет в итоге окружена и уничтожена.