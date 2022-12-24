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Ищенко: США переключатся на Китай в случае проигрыша на Украине

Мир

Страны коллективного Запада готовы зафиксировать "ничью" в ходе украинского конфликта. Однако Россию не устраивает такое развитие событий, поскольку мир предлагается на условиях США. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

Ищенко: США переключатся на Китай в случае проигрыша на Украине

Вашингтон пытается затянуть противостояние по одной причине: рано или поздно Незалежная будет уничтожена, поэтому с её помощью можно попытаться истощить Россию, считает эксперт.

"По их расчётам, Украина должна продержаться до лета, максимум до зимы следующего года", — указал он в своём материале для издания "Украина.ру".

Если после вывода войск из Афганистана США проиграют ещё и на Украине, то это будет означать, что американцы не могут выиграть ничего абсолютно, считает Ищенко. Это станет серьёзным сигналом как для союзников, так и для противников Вашингтона, отметил политолог.

В случае проигрыша украинской армии США попытаются найти компромисс с Россией или перенести боевые действия в другой регион, например, в Китай.

"Это нужно будет для того, чтобы украинский кризис исчез из сферы внимания мировой общественности", — резюмировал эксперт.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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