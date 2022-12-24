Марио Драги: Только Путин может остановить военный конфликт на Украине

Экс-премьер Италии Марио Драги рассказал, что Китай способствует тому, чтобы конфликт на Украине закончился мирными переговорами.

Он объяснил, что вопрос мирных переговоров сложен, и в их организации принимает участие КНР. Драги отметил, что представители Кремля пока не показали своё стремление к миру.

"Только Путин может остановить военный конфликт в Украине", — сказал Драги в беседе с итальянскими журналистами.

Ранее Марио Драги назвал референдумы в ДНР и ЛНР "нарушением международного права".