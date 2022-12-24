Экс-премьер Италии Марио Драги рассказал, что Китай способствует тому, чтобы конфликт на Украине закончился мирными переговорами.
Он объяснил, что вопрос мирных переговоров сложен, и в их организации принимает участие КНР. Драги отметил, что представители Кремля пока не показали своё стремление к миру.
"Только Путин может остановить военный конфликт в Украине", — сказал Драги в беседе с итальянскими журналистами.
Ранее Марио Драги назвал референдумы в ДНР и ЛНР "нарушением международного права".
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Группировка украинских военных, которая находится в Донбассе, будет в итоге окружена и уничтожена.