Дерипаска о ситуации на Украине: Безумие не остановится до лета 2025

Российский миллиардер Олег Дерипаска прокомментировал выступление Владимира Зеленского в Конгрессе США и объяснил, как долго будет продолжаться конфликт на Украине.

Дерипаска опубликовал выпуск программы Fox News, в котором телеведущий реагирует на обращение президента Украины Владимира Зеленского к Конгрессу.

На кадрах Зеленский принимает почести от представителей американского правительства.

"Видимо, безумие не остановится до лета 2025", — подписал кадры российский бизнесмен.

Ранее Олег Дерипаска озвучивал мнение экспертов о продолжительности конфликта на Украине. Он считает что мир ждут "три долгих зимы".