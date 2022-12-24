Российский миллиардер Олег Дерипаска прокомментировал выступление Владимира Зеленского в Конгрессе США и объяснил, как долго будет продолжаться конфликт на Украине.
Дерипаска опубликовал выпуск программы Fox News, в котором телеведущий реагирует на обращение президента Украины Владимира Зеленского к Конгрессу.
На кадрах Зеленский принимает почести от представителей американского правительства.
"Видимо, безумие не остановится до лета 2025", — подписал кадры российский бизнесмен.
Ранее Олег Дерипаска озвучивал мнение экспертов о продолжительности конфликта на Украине. Он считает что мир ждут "три долгих зимы".
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Группировка украинских военных, которая находится в Донбассе, будет в итоге окружена и уничтожена.