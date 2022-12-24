Австор TAC Лири сравнил Зеленского с царём Иродом из-за поездки в США

Автор The American Conservative (TAC) Деклан Лири сравнил президента Украины Владимира Зеленского с царём Иродом из-за поездки в США.

Проводя исторические параллели, Лири пишет, что Зеленский приехал в США, как Ирод, который поехал в Рим за титулом "избранного" царя Иудеи и средствами на войну с парфянами. Лири заявил, что Зеленский, так же как и Ирод, будет лишь второстепенным персонажем истории США. Он отметил, что история может быть рассказана и вовсе без его участия. Лири пишет, что в то время как бедняки Рима голодают, казна города пустеет на благо "фатальному ущербному режиму на другом конце мира".

Лири напоминает, что поддержка Зеленского может привести к необратимым последствиям. По его мнению, США нужно пересмотреть свои приоритеты.

"На пороге нового года, во времена, когда мы ожидаем, что всё станет новым, мы можем с осторожностью надеяться на большую мудрость: на людей, которые вернут ложных богов, ложных царей и нарушенные порядки на свои места; которые решат, пока ещё не слишком поздно, что кесарю и его приспешникам воздано достаточно", — заключил Лири.