Сатановский: следующая СВО будет проводиться в Казахстане

Президент Института Ближнего Востока, политолог Евгений Сатановский считает, что России не избежать проведения специальной военной операции в Казахстане.

"Лаборатории военно-биологические, где работали и они, и англичане, и немцы. И лаборатории в Казахстане, о которых мы всё время забываем. Казалось бы — где Казахстан и где Америка, но там находятся военные лаборатории, поэтому прямое столкновение безусловно будет", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее политолог заявил, что Казахстан и другие страны бывшего Союза, пытающиеся усидеть на двух стульях, не выйдут сухими из воды. Так просто Запад от них не отстанет.