Политолог Сергей Марков считает, что украинский лидер Владимир Зеленский перед поездкой Соединённые Штаты не посещал Артёмовск, а если присмотреться к уличным видам, это могло быть снято в Харькове.
"Зеленский, видимо, в Бахмуте не был. Это снято в Харькове", — приводит его слова издание "ПолитРоссия".
Политолог пояснил, в дорожной карте украинского президента есть некоторые несостыковки.
"Если Зеленский, как уверяют, в 11 часов был в Бахмуте, он не успел бы добраться оттуда в Киев, чтобы затем поездом отправиться в Польшу, а оттуда — в Вашингтон", — задался вопросом Марков.
Кроме того, сейчас на этом направлении идут тяжёлые бои и там практически не осталось ни одного объекта, который напоминал бы заводской цех, в котором глава украинского государства вручал награждения боевикам ВСУ.
Ранее издание BBC сообщает, что в США боялись за жизнь Владимира Зеленского во время его визита в США. Поэтому были приняты ряд нетривиальных мер.
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Группировка украинских военных, которая находится в Донбассе, будет в итоге окружена и уничтожена.