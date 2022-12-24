19FortyFive: 101-я дивизия США в Румынии собирает разведданные и готовится к войне с РФ

Американская 101-я воздушно-десантная дивизия, переброшенная в Румынию, готова вступить в войну с российской армией, пишут американские СМИ со ссылкой на командира подразделения.

В настоящее время военнослужащие США собирают разведданные и отслеживают передвижение российских сил в Черноморском регионе.

"Мы готовы ко всему, что может встретится на нашем пути, и я совершенно уверен, что мы выполним любую поставленную перед нами задачу", — цитирует издание 19FortyFive слова генерал-майора армии США Джозефа Макги.

Командующий дивизией также отметил, что вероятный противник намного сильнее, чем неприятель в Ираке или Афганистане, но его солдатам всё равно не терпится вступить в бой.