Spectator: раскол в Конгрессе США по Украине играет на руку Кремлю

Раскол в Конгрессе США в контексте дальнейшей поддержки Украины играет России и президенту Владимиру Путину на руку, заявили американские аналитики.

Как подчеркнули аналитики, безразличие конгрессменов к выступлению главы Незалежной Владимира Зеленского, только "оказали услугу" Путину. Однако несмотря на разные взгляды, американские политики сошлись на том, что в Киеве необходимо провести аудит предоставленной Западом помощи.

"Республиканцы, равно как и демократы, не совершают ошибки, когда спрашивают, на что тратятся деньги налогоплательщиков", — пишет Spectator.

По мнению авторов, конгрессмены во время пламенной речи Зеленского "сидели в телефонах", переговаривались, а кто-то и вовсе не пришёл, что по словам аналитиков, явный сигнал для Киева.