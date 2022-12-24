Раскол в Конгрессе США в контексте дальнейшей поддержки Украины играет России и президенту Владимиру Путину на руку, заявили американские аналитики.
Как подчеркнули аналитики, безразличие конгрессменов к выступлению главы Незалежной Владимира Зеленского, только "оказали услугу" Путину. Однако несмотря на разные взгляды, американские политики сошлись на том, что в Киеве необходимо провести аудит предоставленной Западом помощи.
"Республиканцы, равно как и демократы, не совершают ошибки, когда спрашивают, на что тратятся деньги налогоплательщиков", — пишет Spectator.
По мнению авторов, конгрессмены во время пламенной речи Зеленского "сидели в телефонах", переговаривались, а кто-то и вовсе не пришёл, что по словам аналитиков, явный сигнал для Киева.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Владимир Евсеев заявил о подготовке ВС РФ танкового прорыва в 2023 году.