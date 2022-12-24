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ABC: в США боялись за жизнь Зеленского во время его визита в Вашингтон

Мир

Издание ABC сообщает, что в США боялись за жизнь Владимира Зеленского во время его визита в США. Поэтому были приняты ряд нетривиальных мер.

Украинский президент прилетел на американском военном самолёте в США из Польши. Во время полёта его сопровождал истребитель F-15 и самолёт-разведчик НАТО.

ABC пишет, что после визита Зеленского в Артёмовск (Бахмут), действующий украинский президент на поезде отправился в польский город Пшемысле. Там его ожидали автомобили, среди которых был и чёрный Chevrolet Suburban, которым пользуется правительство США.

После Зеленский, предположительно, сел в "Боинг" C-40B ВВС США и вылетел в сторону Британии из аэропорта Жешува. Район Северного моря заранее был просканирован самолётами-разведчиками. В Англии в небо поднялся истребитель F-15, который сопровождал Зеленского.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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