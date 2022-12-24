Читатели New York Post бурно обсуждали "супероружие" РС-28 "Сармат". Некоторые решили, что ракетный комплекс был назван на Западе "Сатаной-2" в честь "спящего Джо".
В статье обозреватель Эван Симко-Беднарски рассказывал про технические характеристики "Сармат". Читатели восхитились возможностями РС-28 и порекомендовали "обуздать огромное эго Зеленского".
"Может, стоит обуздать огромное эго "героя момента" Зеленского и остановить этот конфликт до того, как он выйдет из под-контроля?" — предложил Jim Leymone.
Некоторые решили, что подобные статьи делаются для разжигания паранойи у читателей. Однако они заявили, что у РФ, как и у других стран, есть право защищать себя.
"Ну и ну! Путин назвал российское ядерное оружие в честь сонного Джо", — пошутил Stuart Levine.
"У Путина есть адрес дома Байдена в Дэлавере?" — спросил Mark Werner.
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