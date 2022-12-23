Бывший украинский посол в Берлине, замглавы МИД Андрей Мельник негативно отнёсся к нежеланию Германии отправить свои танки Киеву.
По мнению Мельника, аргументы, которыми объясняет свой отказ Берлин, "совсем неубедительны".
"Аргументы, почему танки не поставляются в Украину, на наш взгляд, совсем неубедительны. Если германское правительство не хочет идти на поставки в одиночку, то Германия могла бы играть в этом вопросе ведущую роль на континенте, создать европейский танковый альянс", — сказал Мельник, которого цитирует ТАСС.
Мельник обратился к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу в призывом ещё раз подумать насчёт поставок Киеву танков, БМП, бронетранспортёров Fuchs и боевых машин Wiesel.
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