Столтенберг: Россия намерена заморозить украинский конфликт, чтобы потом начать наступление

По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, в планах у России — заморозка украинского конфликта, чтобы потом с новыми силами пойти в наступление.

Как отметил Столтенберг в статье для Financial Times, в действиях президента РФ Владимира Путина не заметно "стремления к миру". Генсек НАТО напомнил, что российские власти отказались от предложения Киева о выводе своих войск из Украины до наступления Рождества.

"Россия надеется заморозить войну, чтобы позволить своим силам перегруппироваться, перевооружиться и попытаться начать новое наступление", — написал Столтенберг.

Как сообщил ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, Москва ничего не знает о новом плане Зеленского по миру на Украине. По словам Зеленского, все предыдущие предложения Зеленского были оторваны от реальности.